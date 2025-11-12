Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Умер бывший главный тренер сборной Франции Франсис Жордан

Умер бывший главный тренер сборной Франции Франсис Жордан
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер мужской сборной Франции по баскетболу Франсис Жордан скончался во вторник в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Франции (FFBB). Специалист возглавлял команду с 1988 по 1993 год.

В 1981 году Жордану предложили присоединиться к штабу юниорской сборной Франции, а спустя три года он стал ассистентом Жана Галля в основной национальной команде. После ухода Галля в 1988 году Жордану доверили руководство сборной. За время его работы национальная команда трижды участвовала в чемпионатах Европы, а в 1991 году заняла четвёртое место — лучший результат за 30 лет.

Помимо тренерской деятельности, Франсис писал методические пособия по подготовке игроков, комментировал баскетбольные события и активно следил за развитием сборной Франции.

FFBB выразила соболезнования семье и друзьям Жордана, подчеркнув его вклад в развитие французского баскетбола и влияние на несколько поколений игроков и тренеров.

Материалы по теме
Официально
Легенда НБА Тони Паркер возглавил сборную Франции U17

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android