Умер бывший главный тренер сборной Франции Франсис Жордан

Бывший главный тренер мужской сборной Франции по баскетболу Франсис Жордан скончался во вторник в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Франции (FFBB). Специалист возглавлял команду с 1988 по 1993 год.

В 1981 году Жордану предложили присоединиться к штабу юниорской сборной Франции, а спустя три года он стал ассистентом Жана Галля в основной национальной команде. После ухода Галля в 1988 году Жордану доверили руководство сборной. За время его работы национальная команда трижды участвовала в чемпионатах Европы, а в 1991 году заняла четвёртое место — лучший результат за 30 лет.

Помимо тренерской деятельности, Франсис писал методические пособия по подготовке игроков, комментировал баскетбольные события и активно следил за развитием сборной Франции.

FFBB выразила соболезнования семье и друзьям Жордана, подчеркнув его вклад в развитие французского баскетбола и влияние на несколько поколений игроков и тренеров.

