«Соперники пытаются меня прессинговать». Дёмин отметил, что ему нужно для успеха в НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мыслями о своём прогрессе в НБА и высказался о том, что ему помогает чувствовать себя увереннее на паркете. По словам российского баскетболиста, ключевую роль играет концентрация, физическая активность и умение использовать каждую игровую ситуацию для пользы команды.

«Соперники пытаются меня прессинговать, потому что знают, что я могу потерять мяч. Но с каждым матчем я чувствую себя увереннее. Важно быть более агрессивным и физически активным. Просто держать это в голове как можно чаще во время игры помогает мне», – приводит слова Дёмина New York Post.

