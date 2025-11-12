Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Соперники пытаются меня прессинговать». Дёмин отметил, что ему нужно для успеха в НБА

«Соперники пытаются меня прессинговать». Дёмин отметил, что ему нужно для успеха в НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мыслями о своём прогрессе в НБА и высказался о том, что ему помогает чувствовать себя увереннее на паркете. По словам российского баскетболиста, ключевую роль играет концентрация, физическая активность и умение использовать каждую игровую ситуацию для пользы команды.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл

«Соперники пытаются меня прессинговать, потому что знают, что я могу потерять мяч. Но с каждым матчем я чувствую себя увереннее. Важно быть более агрессивным и физически активным. Просто держать это в голове как можно чаще во время игры помогает мне», – приводит слова Дёмина New York Post.

