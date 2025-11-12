Егор Дёмин высказался о причинах поражения «Бруклина» в матче с «Торонто»

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин подвёл итоги матча с «Торонто Рэпторс» (109:119), отметив, что одной из главных проблем команды стала защита в позиционном нападении соперника.

«Думаю, мы хорошо справились с остановкой их быстрых контратак, а это одно из их главных оружий, они играют очень быстро. В первой половине нам это удавалось, но, наверное, мы немного потеряли концентрацию в защите на половине площадки. Ответственность во многом и на мне — я несколько раз неправильно отреагировал на заслоны своего игрока. В концовке нам не хватило коммуникации и правильного позиционирования на площадке», — сказал Дёмин в интервью порталу YESNetwork в социальных сетях.

Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером: