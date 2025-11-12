Представлена актуальная информация по Полу Джорджу, который ещё не играл в этом сезоне НБА

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж вышел на заключительный этап восстановления после травмы левого бедра. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Тони Джонс. По его сведениям, игрок проходит финальную стадию программы реабилитации, которая включает укрепление мышц бедра.

Повторное медицинское обследование Джорджа запланировано на конец текущей недели.

Напомним, Джордж не принял участия ни в одном матче нынешнего сезона НБА. В прошлом сезоне спортсмен сыграл в 41 встрече, где в среднем набирал 16,2 очка, 5,3 подбора и 4,3 передачи.

