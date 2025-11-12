В матче с «Торонто» Дёмин превзошёл всех игроков «Нетс» по важному показателю в статистике

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин превзошёл всех товарищей по команде по количеству результативных передач в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Торонто Рэпторс» (109:119). На счету спортсмена в этой встрече было пять ассистов.

Два других игрока «Бруклина» (Теренс Мэнн и Николас Клэкстон) во встрече с «Торонто» сделали по четыре результативные передачи.

Напомним, помимо пяти ассистов в матче с «Торонто» Дёмин набрал 16 очков и совершил четыре подбора. В настоящий момент российскому спортсмену 19 лет.

