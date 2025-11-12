Скидки
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

В матче с «Торонто» Дёмин превзошёл всех игроков «Нетс» по важному показателю в статистике

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин превзошёл всех товарищей по команде по количеству результативных передач в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Торонто Рэпторс» (109:119). На счету спортсмена в этой встрече было пять ассистов.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл

Два других игрока «Бруклина» (Теренс Мэнн и Николас Клэкстон) во встрече с «Торонто» сделали по четыре результативные передачи.

Напомним, помимо пяти ассистов в матче с «Торонто» Дёмин набрал 16 очков и совершил четыре подбора. В настоящий момент российскому спортсмену 19 лет.

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»:

