Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нельзя потерять болельщиков». Президент РФБ оценил идею ввести Fan ID на баскетболе

«Нельзя потерять болельщиков». Президент РФБ оценил идею ввести Fan ID на баскетболе
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о возможном введении системы паспорта болельщика (Fan ID) в баскетболе.

«Пока я не увидел в Fan ID ничего сверхъестественного. Но у меня всегда был вопрос: почему просто по паспорту нельзя? Это ведь тоже идентификация личности. У меня нет положительного или отрицательного мнения о Fan ID, но хотелось бы, чтобы всегда был порядок на стадионах. Но в баскетболе с беспорядком мы не встречаемся, поэтому думаем, что такая атмосфера — это нормально. Прежде всего это было принято из-за футбольных болельщиков, ЧМ-2018 — чтобы был порядок.

Должна быть золотая середина, нельзя перегнуть палку и потерять болельщиков. С другой стороны, порядок на стадионах должен быть. Пока не увидел у Fan ID больших плюсов, не увидел, чтобы это очень помогло. Но я не делал расследований (улыбается)», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком на мероприятии «Корпорации Добра».

Материалы по теме
Эксклюзив
Андрей Кириленко: «Бруклин» в процессе полной перестройки — хороший шанс для Дёмина

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android