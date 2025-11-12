«Нельзя потерять болельщиков». Президент РФБ оценил идею ввести Fan ID на баскетболе

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о возможном введении системы паспорта болельщика (Fan ID) в баскетболе.

«Пока я не увидел в Fan ID ничего сверхъестественного. Но у меня всегда был вопрос: почему просто по паспорту нельзя? Это ведь тоже идентификация личности. У меня нет положительного или отрицательного мнения о Fan ID, но хотелось бы, чтобы всегда был порядок на стадионах. Но в баскетболе с беспорядком мы не встречаемся, поэтому думаем, что такая атмосфера — это нормально. Прежде всего это было принято из-за футбольных болельщиков, ЧМ-2018 — чтобы был порядок.

Должна быть золотая середина, нельзя перегнуть палку и потерять болельщиков. С другой стороны, порядок на стадионах должен быть. Пока не увидел у Fan ID больших плюсов, не увидел, чтобы это очень помогло. Но я не делал расследований (улыбается)», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком на мероприятии «Корпорации Добра».

