Стал известен формат Матча всех звёзд НБА — 2026

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила новый формат Матча всех звёзд — 2026. Как информирует пресс-служба лиги, соревнования пройдут в формате кругового турнира с участием двух команд из американских игроков и одной команды, составленной из баскетболистов из других стран. Матчи будут продолжаться по 12 минут. Каждая из трёх команд будет состоять минимум из восьми игроков.

Участники будут выбираться по традиционной системе: пять стартовых игроков от каждой конференции определятся голосованием фанатов (50%), действующих игроков (25%) и медиа (25%), а семеро резервистов — по выбору тренеров. Все игроки будут отобраны без учёта позиции, а распределение американских игроков по двум командам США будет объявлено позже.

Если в ходе голосования не наберётся минимум 16 американских и восьми международных игроков, комиссионер лиги Адам Сильвер добавит участников, чтобы достичь этого числа.

Матч пройдёт 15 февраля 2026 года на домашней арене «Лос-Анджелес Клипперс».

