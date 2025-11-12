Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Говорили, свободы на площадке будет больше». Дёмин — о характерных моментах игры в НБА

«Говорили, свободы на площадке будет больше». Дёмин — о характерных моментах игры в НБА
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями о первых шагах в НБА, рассказав о различиях в игре по сравнению с колледжем.

«Мне говорили, что ощущение пространства будет другим, а свободы на площадке больше. Но на самом деле все просто крупнее, быстрее и умнее, знают, как правильно занимать позицию на паркете и прикрывать сразу двух игроков. Правила трёх секунд тоже помогают, но вообще здесь все умеют защищаться.

Что касается техники броска, то всё индивидуально, её нельзя просто перенять у кого-то. Всё дело в повторениях. Не стоит торопиться и менять то, над чем долго работал», — сказал Дёмин в интервью порталу YESNetwork в социальных сетях.

Материалы по теме
«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола
«НБА казалась недосягаемой». Как Егор Дёмин выбрал баскетбол вместо футбола

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android