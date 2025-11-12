«Говорили, свободы на площадке будет больше». Дёмин — о характерных моментах игры в НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями о первых шагах в НБА, рассказав о различиях в игре по сравнению с колледжем.

«Мне говорили, что ощущение пространства будет другим, а свободы на площадке больше. Но на самом деле все просто крупнее, быстрее и умнее, знают, как правильно занимать позицию на паркете и прикрывать сразу двух игроков. Правила трёх секунд тоже помогают, но вообще здесь все умеют защищаться.

Что касается техники броска, то всё индивидуально, её нельзя просто перенять у кого-то. Всё дело в повторениях. Не стоит торопиться и менять то, над чем долго работал», — сказал Дёмин в интервью порталу YESNetwork в социальных сетях.

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»: