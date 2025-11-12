Скидки
Баскетбол Новости

ЦСКА показал фото 18-летнего игрока, который был в реанимации после избиения

ЦСКА показал фото 18-летнего игрока, который был в реанимации после избиения
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московского ЦСКА представила актуальную информацию по поводу 18-летнего баскетболиста юниорской команды Владимира Ершова. Игрок находился в реанимации и пребывал в медикаментозном сне после избиения в ночном клубе. В настоящий момент здоровью спортсмена ничего не угрожает.

«Рады сообщить, что Владимира Ершова выписали из больницы, и он продолжит восстановление дома! Спасибо всем на поддержку нашего игрока!» — говорится в сообщении ЦСКА, к которому было приложено фото баскетболиста.

Фото: https://t.me/cskabasket

Напомним, Егор начал выступать за «ЦСКА-Юниор» с нынешнего года. В среднем за матч баскетболист набирает 7,3 очка, совершает 2,2 подбора и 1,2 перехвата, а также отдаёт одну результативную передачу.

