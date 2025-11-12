Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Это стало для нас провалом». Минченко — о разгромном поражении «Самары» в матче с УНИКСом

«Это стало для нас провалом». Минченко — о разгромном поражении «Самары» в матче с УНИКСом
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Самары» Евгений Минченко дал комментарий по поводу недавнего матча регулярного чемпионата с УНИКСом. Игра проходила 11 ноября в Казани и завершилась со счётом 99:67 в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
99 : 67
Самара
Самарская область
УНИКС: Бингэм - 30, Рейнольдс - 24, Лопатин - 12, Швед - 11, Беленицкий - 6, Абдулбасиров - 6, Илюк - 4, Д. Кулагин - 2, Белоусов - 2, Стуленков - 2, Халилулаев, Захаров
Самара: Чеваренков - 13, Михайловский - 10, Минченко - 10, Чебуркин - 10, Шейко - 9, Чикарев - 8, Косяков - 4, Пивцайкин - 3, Кузнецов, Базоров, Великородный

«Поздравляю УНИКС с победой. Понятно, что это команда из топ-4, которая имеет хорошую ротацию. Мы постарались навязать ей борьбу, но в начале матча «просели» и позволили сопернику уйти в отрыв. Остальные четверти, считаю, провели неплохо. А вот в первой позволили казанцам забить лёгкие очки. Это стало для нас провалом. Каждый такой матч для «Самары» – опыт. У нас хорошая и молодая команда. Сегодня все плюс-минус получили игровое время, набирали очки. Будем работать дальше.

Сильно ли давит серия поражений? Это, мягко говоря, очень неприятно. У нас были матчи, где мы были близки к победе. Но нам не хватало свежести. Из-за этого допускали глупые ошибки в четвёртой четверти и уступали соперникам. Тем не менее от игры к игре мы растём. Даже сегодня, несмотря на большую разницу в счёте, эту встречу можно расценивать как хороший урок и опыт для наших игроков. Работаем — и победы будут обязательно», — приводит слова Минченко пресс-служба «Самары».

