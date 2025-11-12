«Это стало для нас провалом». Минченко — о разгромном поражении «Самары» в матче с УНИКСом

Центровой «Самары» Евгений Минченко дал комментарий по поводу недавнего матча регулярного чемпионата с УНИКСом. Игра проходила 11 ноября в Казани и завершилась со счётом 99:67 в пользу хозяев площадки.

«Поздравляю УНИКС с победой. Понятно, что это команда из топ-4, которая имеет хорошую ротацию. Мы постарались навязать ей борьбу, но в начале матча «просели» и позволили сопернику уйти в отрыв. Остальные четверти, считаю, провели неплохо. А вот в первой позволили казанцам забить лёгкие очки. Это стало для нас провалом. Каждый такой матч для «Самары» – опыт. У нас хорошая и молодая команда. Сегодня все плюс-минус получили игровое время, набирали очки. Будем работать дальше.

Сильно ли давит серия поражений? Это, мягко говоря, очень неприятно. У нас были матчи, где мы были близки к победе. Но нам не хватало свежести. Из-за этого допускали глупые ошибки в четвёртой четверти и уступали соперникам. Тем не менее от игры к игре мы растём. Даже сегодня, несмотря на большую разницу в счёте, эту встречу можно расценивать как хороший урок и опыт для наших игроков. Работаем — и победы будут обязательно», — приводит слова Минченко пресс-служба «Самары».

