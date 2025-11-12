«Где русские – там сила!» Владислав Емченко высказался о предстоящем матче «Зенита»

Разыгрывающий «Зенита» Владислав Емченко поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ, выделив сильные стороны соперника. Игра состоится сегодня, 12 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

— Какую самую сильную сторону могли бы отметить у соперника?

— Отвечу так: «Где русские – там сила!» Сильные стороны МБА – командная игра, желание биться друг за друга. Не назову лидеров, потому что в командной игре МБА от матча к матчу кто-то выделяется, – приводит слова Емченко пресс-служба петербургского клуба.

