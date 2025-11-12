Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Зенита» Лука Шаманич высказался о Санкт-Петербурге

Новичок «Зенита» Лука Шаманич высказался о Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Зенита» Лука Шаманич поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга. Контракт с сине-бело-голубыми хорватский баскетболист подписал в начале ноября. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

— Добро пожаловать в Санкт-Петербург! Это ваш первый визит в наш город?
— Спасибо, да. На самом деле, это мой первый раз в России вообще.

— Вы прибыли сегодня утром (интервью записано 10 ноября. Прим. «Чемпионата»). Откуда летели?
— Прилетел из Стамбула. Из моего родного города Загреба в Стамбул, а оттуда — в Санкт-Петербург. Прилетел утром. Город красивый, погода отличная. Мне очень нравится, просто потрясающе, – приводит слова Шаманича пресс-служба «Зенита».

Материалы по теме
От «Барселоны» и НБА к Единой лиге. Лука Шаманич — новое имя в «Зените»
От «Барселоны» и НБА к Единой лиге. Лука Шаманич — новое имя в «Зените»

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android