Главная Баскетбол Новости

Центровой «Бруклина» Клэкстон высказался о Дёмине после поражения в матче с «Торонто»

Центровой «Бруклина» Клэкстон высказался о Дёмине после поражения в матче с «Торонто»
Аудио-версия:
Центровой «Бруклин Нетс» Николас Клэкстон поделился впечатлениями о товарище по команде Егоре Дёмине после матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119).

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл

«Мы всё лето усердно работали в зале, и результаты этого труда уже видны. Приятно это ощущать Нужно продолжать в том же духе. Что касается Дёмина, он активно участвует в розыгрыше в пик-н-роллов. Понимаем, это требует времени, ведь мы только начинаем играть вместе, а Егор вообще новичок в лиге. Он ещё ищет своё место на площадке, учится, когда атаковать и как двигаться к кольцу. Дёмин пропустил большую часть предсезонной подготовки из-за травмы, поэтому начало было непростым. Конечно, ему ещё есть куда расти, но прогресс очевиден. Продолжаем открыто общаться, чтобы вместе разбираться и улучшать игру», — сказал Клэкстон на пресс-конференции.

В матче с «Торонто» Дёмин набрал 16 очков, совершил четыре подбора и отдал пять передач.

Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером:

