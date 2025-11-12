Центровой «Бруклина» Клэкстон высказался о Дёмине после поражения в матче с «Торонто»

Центровой «Бруклин Нетс» Николас Клэкстон поделился впечатлениями о товарище по команде Егоре Дёмине после матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119).

«Мы всё лето усердно работали в зале, и результаты этого труда уже видны. Приятно это ощущать Нужно продолжать в том же духе. Что касается Дёмина, он активно участвует в розыгрыше в пик-н-роллов. Понимаем, это требует времени, ведь мы только начинаем играть вместе, а Егор вообще новичок в лиге. Он ещё ищет своё место на площадке, учится, когда атаковать и как двигаться к кольцу. Дёмин пропустил большую часть предсезонной подготовки из-за травмы, поэтому начало было непростым. Конечно, ему ещё есть куда расти, но прогресс очевиден. Продолжаем открыто общаться, чтобы вместе разбираться и улучшать игру», — сказал Клэкстон на пресс-конференции.

В матче с «Торонто» Дёмин набрал 16 очков, совершил четыре подбора и отдал пять передач.

