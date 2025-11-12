«Алексей Швед — украшение нападения любой команды». Коновалов высоко оценил новичка УНИКСа

Новичок казанского УНИКСа Алексей Швед ярко провёл свой первый матч за команду в Единой лиге ВТБ. Российский защитник, вышедший на площадку под 95-м номером, оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и сделав 11 результативных передач, что помогло его клубу победить «Самару» со счётом 99:67. Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высоко оценил влияние новичка УНИКСа.

«Он украшение нападения любой команды. Хорошо, что УНИКС так отреагировал. Понятно, казанцы столкнулись с чередой травм, но тем не менее. Алексей – это тот игрок, который позволил им атаковать с первого пик-н-ролла», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги ВТБ.