Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

«Алексей Швед — украшение нападения любой команды». Коновалов высоко оценил новичка УНИКСа
Новичок казанского УНИКСа Алексей Швед ярко провёл свой первый матч за команду в Единой лиге ВТБ. Российский защитник, вышедший на площадку под 95-м номером, оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и сделав 11 результативных передач, что помогло его клубу победить «Самару» со счётом 99:67. Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высоко оценил влияние новичка УНИКСа.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
99 : 67
Самара
Самарская область
УНИКС: Бингэм - 30, Рейнольдс - 24, Лопатин - 12, Швед - 11, Беленицкий - 6, Абдулбасиров - 6, Илюк - 4, Д. Кулагин - 2, Белоусов - 2, Стуленков - 2, Халилулаев, Захаров
Самара: Чеваренков - 13, Михайловский - 10, Минченко - 10, Чебуркин - 10, Шейко - 9, Чикарев - 8, Косяков - 4, Пивцайкин - 3, Кузнецов, Базоров, Великородный

«Он украшение нападения любой команды. Хорошо, что УНИКС так отреагировал. Понятно, казанцы столкнулись с чередой травм, но тем не менее. Алексей – это тот игрок, который позволил им атаковать с первого пик-н-ролла», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Дабл-дабл Шведа помог УНИКСу разгромить «Самару» в Единой лиге
