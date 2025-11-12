Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Итальянский баскетболист Маттео Беттанти вышел из комы после тяжелой аварии

Итальянский баскетболист Маттео Беттанти вышел из комы после тяжелой аварии
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский баскетболист Маттео Беттанти пришёл в сознание после тяжёлой аварии, в которую он попал в воскресенье вечером в Павии (Италия). По информации Sport Italia, 21-летний спортсмен, который находился в медикаментозной коме, вышел из нее и уже смог узнать своих родителей.

Беттанти попал в серьёзное ДТП, когда он за рулём синей «Феррари» на высокой скорости врезался в стену магазина. Удар был такой силы, что для освобождения спортсмена и его пассажира — бизнесмена Альберто Ригини — пожарным пришлось вырезать двери автомобиля.

После аварии Беттанти был немедленно доставлен вертолетом в миланский госпиталь Нигуарда в критическом состоянии. Врачи ввели его в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние.

Бывший клуб баскетболиста «Нуова Палласанестро Виджевано 1955» выпустил официальное заявление в своих социальных сетях, в котором поддержал спортсмена: «Семья баскетбольного клуба «Нуова Палласанестро Виджевано 1955» болеет за Маттео Беттанти, который пострадал в серьёзной автомобильной аварии, случившейся с ним и ещё одним человеком в вечернее время в воскресенье, 9 ноября. Маттео находится в реанимации в больнице Нигуарда в критическом состоянии, где его стабилизировали, за ним ведётся постоянное наблюдение врачами отделения интенсивной терапии. Вперёд, Маттео, не сдавайся!»

Материалы по теме
Умер бывший главный тренер сборной Франции Франсис Жордан
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android