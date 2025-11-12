Итальянский баскетболист Маттео Беттанти вышел из комы после тяжелой аварии

Итальянский баскетболист Маттео Беттанти пришёл в сознание после тяжёлой аварии, в которую он попал в воскресенье вечером в Павии (Италия). По информации Sport Italia, 21-летний спортсмен, который находился в медикаментозной коме, вышел из нее и уже смог узнать своих родителей.

Беттанти попал в серьёзное ДТП, когда он за рулём синей «Феррари» на высокой скорости врезался в стену магазина. Удар был такой силы, что для освобождения спортсмена и его пассажира — бизнесмена Альберто Ригини — пожарным пришлось вырезать двери автомобиля.

После аварии Беттанти был немедленно доставлен вертолетом в миланский госпиталь Нигуарда в критическом состоянии. Врачи ввели его в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние.

Бывший клуб баскетболиста «Нуова Палласанестро Виджевано 1955» выпустил официальное заявление в своих социальных сетях, в котором поддержал спортсмена: «Семья баскетбольного клуба «Нуова Палласанестро Виджевано 1955» болеет за Маттео Беттанти, который пострадал в серьёзной автомобильной аварии, случившейся с ним и ещё одним человеком в вечернее время в воскресенье, 9 ноября. Маттео находится в реанимации в больнице Нигуарда в критическом состоянии, где его стабилизировали, за ним ведётся постоянное наблюдение врачами отделения интенсивной терапии. Вперёд, Маттео, не сдавайся!»