«Пари НН» обыграл «Автодор» в Единой лиге. У саратовцев — седьмое поражение кряду

В среду, 12 ноября, в Саратове на стадионе «Кристалл» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Автодор» принимал «Пари НН». Нижегородские баскетболисты одержали победу со счётом 106:103 (14:21, 24:19, 19:18, 24:23, 22:25) над хозяевами.

Впервые в этом сезоне состоялось два овертайма — командам не хватило одной дополнительной пятиминутки.

Лучшим игроком в составе «Пари НН» стал 27-летний разыгрывающий Айзея Вашингтон, который оформил трипл-дабл, набрав 41 очко, сделав 10 подборов и отдав 11 результативных передач. Это 11-й трипл-дабл в истории Единой лиги.

У «Автодора» отличились Малик Ньюмэн (32 очка, восемь подборов), Терренс Эдвардс (22 очка), Ален Хаджибегович (21 очко, 15 подборов) и Игорь Вольхин (12 очков, шесть подборов).