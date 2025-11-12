Скидки
МРТ показала отсутствие структурных повреждений колена у Эмбиида — Шэмс Чарания из ESPN

Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид избежал серьёзной травмы. Результаты проведенного МРТ-исследования показали отсутствие структурных повреждений в его правом колене, сообщает американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своём аккаунте в социальной сети Х.

Лидер «Филадельфии» пропустил недавний матч из-за проблем с коленом с «Бостон Селтикс», в котором его команда одержала победу со счётом 102:100, что вызвало серьёзные опасения у клуба и болельщиков.

В этом сезоне он сыграл всего в шести матчах, так как команда относится к нему с осторожностью, все его отсутствия до вечера вторника были запланированными. По данным ESPN, он продолжит пропускать часть матчей в течение сезона, как это было до сих пор.

