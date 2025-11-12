«Зенит» разгромил МБА-МАИ в матче Единой лиги и прервал серию из двух поражений подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Зенит» в культурно-развлекательном комплексе «Арена» принимал МБА-МАИ. Встреча закончилась победой петербуржцев со счётом 83:69 (16:11, 25:29, 18:17, 24:12).

Самыми результативными игроками в составе «Зенита» сегодня стали дебютант Лука Шаманич (19 очков, шесть подборов, три блок-шота, один перехват), Ненад Димитриевич (18 очков, четыре передачи, два подбора, один перехват) и Андрей Воронцевич (11 очков, три подбора, две передачи, два перехвата, два блок-шота).

Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал российский форвард Андрей Зубков, он набрал 18 очков, сделал пять подборов и отдал пять результативных передач. Также весомый вклад в игру внесли Владислав Трушкин, записавший на свой счёт 14 очков, и Данил Певнев, который заработал 12 очков и совершил семь подборов.