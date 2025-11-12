«Локомотив-Кубань» выиграл у «Бетсити Парма» в матче Единой лиги
Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Локомотив-Кубань» на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре принимал «Бетсити Парму». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 90:77 (24:19, 28:14, 22:18, 16:26).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 77
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Рябков, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Коновалов, Самойленко
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Хопкинс, Сандерс, Ильницкий, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров
Всеволод Ищенко и Брендан Адамс оформили дабл-даблы.
Наиболее результативными игроками «Локомотива» стали Илья Попов (21 очко), Всеволод Ищенко (14 очков и 10 подборов), Кассиус Робертсон (14 очков, шесть подборов, шесть передач) и Антон Квитковских (12 очков).
В команде «Бетсити Парма» отличились Микаэль Хопкинс (15 очков), Глеб Фирсов (14 очков и семь подборов), Лев Свинин (13 очков и пять подборов) и Брендан Адамс (13 очков и 14 передач).
