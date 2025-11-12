Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма», результат матча 12 ноября 2025, счет 90:77, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив-Кубань» выиграл у «Бетсити Парма» в матче Единой лиги
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Локомотив-Кубань» на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре принимал «Бетсити Парму». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 90:77 (24:19, 28:14, 22:18, 16:26).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 77
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Рябков, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Коновалов, Самойленко
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Хопкинс, Сандерс, Ильницкий, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

Всеволод Ищенко и Брендан Адамс оформили дабл-даблы.

Наиболее результативными игроками «Локомотива» стали Илья Попов (21 очко), Всеволод Ищенко (14 очков и 10 подборов), Кассиус Робертсон (14 очков, шесть подборов, шесть передач) и Антон Квитковских (12 очков).

В команде «Бетсити Парма» отличились Микаэль Хопкинс (15 очков), Глеб Фирсов (14 очков и семь подборов), Лев Свинин (13 очков и пять подборов) и Брендан Адамс (13 очков и 14 передач).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android