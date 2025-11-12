«Добрый день, друзья!» БК «Зенит» опубликовал фотографии Луки Шаманича с тренировки

Новичок «Зенита» Лука Шаманич прибыл в Санкт-Петербург утром 10 ноября, а уже сегодня стал одним из самых результативных игроков в своём дебютном матче с МБА-МАИ, который завершился уверенной победой «Зенита» (83:69).

С утра официальный телеграм-канал «Зенита» опубликовал серию фотографий с Лукой с тренировки, добавив хорватское приветствие: «Dobar dan, prijatelji! 👋🏻», что в переводе значит «Добрый день, друзья!».

Лука Шаманич Фото: Пресс-служба БК «Зенита»

В конце октября баскетболист покинул испанский клуб «Баскония», успев провести в нынешнем сезоне лишь две игры в национальном первенстве (19,0 очка, 4,0 подбора) и пять матчей в Евролиге (7,0 очка, 2,6 подбора). Пресс-служба санкт-петербургского клуба сообщила о подписании 25-летнего хорвата 4 ноября. Шаманич будет выступать в составе сине-бело-голубых до конца сезона-2025/2026 Единой лиги.