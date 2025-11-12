Скидки
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:30 Мск
«Добрый день, друзья!» БК «Зенит» опубликовал фотографии Луки Шаманича с тренировки

Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Зенита» Лука Шаманич прибыл в Санкт-Петербург утром 10 ноября, а уже сегодня стал одним из самых результативных игроков в своём дебютном матче с МБА-МАИ, который завершился уверенной победой «Зенита» (83:69).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
83 : 69
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Шаманич - 19, Димитриевич - 18, Воронцевич - 11, Мартюк - 10, Рэндольф - 10, Фрейзер - 9, Карасёв - 3, Щербенев - 2, Емченко - 1, Узинский, Земский, Кривых
МБА-МАИ: Зубков - 18, Трушкин - 14, Певнев - 12, Савков - 5, Воронов - 5, Личутин - 5, Барашков - 4, Платунов - 4, Комолов - 2, Падиус, Балашов, Адайкин

С утра официальный телеграм-канал «Зенита» опубликовал серию фотографий с Лукой с тренировки, добавив хорватское приветствие: «Dobar dan, prijatelji! 👋🏻», что в переводе значит «Добрый день, друзья!».

Фото: Пресс-служба БК «Зенита»

Фото: Пресс-служба БК «Зенита»

Фото: Пресс-служба БК «Зенита»

В конце октября баскетболист покинул испанский клуб «Баскония», успев провести в нынешнем сезоне лишь две игры в национальном первенстве (19,0 очка, 4,0 подбора) и пять матчей в Евролиге (7,0 очка, 2,6 подбора). Пресс-служба санкт-петербургского клуба сообщила о подписании 25-летнего хорвата 4 ноября. Шаманич будет выступать в составе сине-бело-голубых до конца сезона-2025/2026 Единой лиги.

