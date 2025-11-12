Результаты матчей Единой лиги 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Единая лига. Результаты матчей 11 ноября:

«Автодор» — «Пари НН» — 103:106;

«Зенит» — МБА-МАИ — 83:69;

«Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма» — 90:77.

Лидером сезона является действующий чемпион турнира ЦСКА. У армейцев девять побед и одно поражение. На втором месте — УНИКС. Казанская команда выиграла восемь матчей при одном поражении. Тройку лидеров замыкает «Локомотив-Кубань», в их активе семь побед и три поражения.