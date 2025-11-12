Скидки
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Единая лига – 2025/2026: результаты на 12 ноября 2025, календарь, таблица

Результаты матчей Единой лиги 12 ноября
Комментарии

Сегодня, 12 ноября, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Единая лига. Результаты матчей 11 ноября:

  • «Автодор» — «Пари НН» — 103:106;
  • «Зенит» — МБА-МАИ — 83:69;
  • «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма» — 90:77.

Лидером сезона является действующий чемпион турнира ЦСКА. У армейцев девять побед и одно поражение. На втором месте — УНИКС. Казанская команда выиграла восемь матчей при одном поражении. Тройку лидеров замыкает «Локомотив-Кубань», в их активе семь побед и три поражения.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
