Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:30 Мск
Шаманич объяснил выбор 99-го номера в «Зените» и рассказал о знакомстве с командой

Хорватский центровой Лука Шаманич, недавно подписавший контракт с «Зенитом», подробнее рассказал о своём выборе игрового номера и первых контактах в новой команде в интервью для пресс-службы клуба.

— Уже успели пообщаться с тренерским штабом и руководством клуба?
— Да, да. Мы только что встретились лично, поговорили, обсудили некоторые моменты. Как я уже сказал, познакомился со всеми, думаю, у нас все получится.

— Знаете ли вы кого-то из новых одноклубников?
— Да, знаю Нено [Димитриевич] … и кого ещё? Пока что только Нено, раньше уже были знакомы.

— За карьеру вы носили 9-й, 19-й и 99-й номера. Почему такая связь с девяткой?
— Я родился 9 января, когда меня задрафтовали, я был выбран под 19-м номером в 2019 году, и мне тогда было 19 лет. Так что всё как-то само собой сошлось.

— А почему выбрали 99-й? Ведь у нас свободны и 9-й, и 19-й.
— Знаю. Но в этом году я играл под номером 99, в прошлом тоже. Думаю, теперь это навсегда мой номер. Ну, а что лучше одной девятки? Две девятки!

И напоследок — пару слов для болельщиков «Зенита», которые ждут ваш дебют.
— Надеюсь увидеть вас в среду на моей первой игре. Очень хочу победить вместе с командой!

