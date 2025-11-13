Скидки
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок – 2025/2026: результаты на 12 ноября 2025, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей 12 ноября
Аудио-версия:
В среду, 12 ноября, состоялся финальный игровой день 7-го тура регулярного чемпионата сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности болельщики могли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Еврокубка 12 ноября:

  • У-БТ — «Манреза» — 110:86;
  • «Бешикташ» — «Тренто» — 97:83;
  • «Цедевита-Олимпия» — «Умана Рейер» — 93:65;
  • «Лиеткабелис» — «Тюрк Телеком» — 74:100;
  • «Хемниц 99» — «Будучность» — 71:84;
  • «Лондон Лайонс» — «Паниониос» — 97:72.

В группе А лидером чемпионата является «Бахчешехир». В их активе шесть побед и одно поражение. Второе место занимает «Цедевита-Олимпия» (5-2), замыкает тройку лидеров «Хапоэль И» (5-2).

В группе Б лидером является «Бурк» (6-1). На второй строчке — «Будучность» (5-2), на третьей — «Тюрк Телеком» (5-2).

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
