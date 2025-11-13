Еврокубок: результаты матчей 12 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 12 ноября, состоялся финальный игровой день 7-го тура регулярного чемпионата сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности болельщики могли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Еврокубка 12 ноября:

У-БТ — «Манреза» — 110:86;

«Бешикташ» — «Тренто» — 97:83;

«Цедевита-Олимпия» — «Умана Рейер» — 93:65;

«Лиеткабелис» — «Тюрк Телеком» — 74:100;

«Хемниц 99» — «Будучность» — 71:84;

«Лондон Лайонс» — «Паниониос» — 97:72.

В группе А лидером чемпионата является «Бахчешехир». В их активе шесть побед и одно поражение. Второе место занимает «Цедевита-Олимпия» (5-2), замыкает тройку лидеров «Хапоэль И» (5-2).

В группе Б лидером является «Бурк» (6-1). На второй строчке — «Будучность» (5-2), на третьей — «Тюрк Телеком» (5-2).