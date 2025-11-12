Брэдли Бил пропустит остаток сезона из-за перелома в области бедра — ESPN

Звёздный защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Брэдли Бил выбыл до конца сезона из-за серьёзной травмы. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания из ESPN в своём аккаунте в Х, у игрока диагностирован перелом в области бедра, требующий хирургического вмешательства.

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА, 32-летний Бил провёл свой первый сезон в составе «Клипперс». Он сыграл за команду в шести матчах, в среднем набирая 8,2 очка при 37,5% попаданий и отдавая 1,7 передачи за 20,2 минуты игры.

«Клипперс» (три победы и семь поражений) занимают 12-е место в Западной конференции. Команда сыграет следующий матч в четверг, 13 ноября, в 6:30 мск, когда примет «Денвер Наггетс» (восемь побед и два поражения).