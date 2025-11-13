Скидки
Олимпиакос — Жальгирис, результат матча 12 ноября 2025, счет 95:78, Евролига – 2025/2026

«Олимпиакос» обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги и прервал их серию из четырёх побед
12 ноября на «Арене Мира и Дружбы» в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялась встреча между греческим «Олимпиакосом» и литовским «Жальгирис». Матч завершился в пользу «Олимпиакоса» со счётом 95:78 (28:14, 22:22, 24:17, 21:25).

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
12 ноября 2025, среда. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
95 : 78
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпиакос: Уолкап, Эванс, Уорд, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Холл, Маккиссик, Фурнье
Жальгирис: Франсиско, Mikalauskas, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
