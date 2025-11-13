«Олимпиакос» обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги и прервал их серию из четырёх побед

12 ноября на «Арене Мира и Дружбы» в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялась встреча между греческим «Олимпиакосом» и литовским «Жальгирис». Матч завершился в пользу «Олимпиакоса» со счётом 95:78 (28:14, 22:22, 24:17, 21:25).