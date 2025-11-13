«Олимпиакос» обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги и прервал их серию из четырёх побед
Поделиться
12 ноября на «Арене Мира и Дружбы» в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялась встреча между греческим «Олимпиакосом» и литовским «Жальгирис». Матч завершился в пользу «Олимпиакоса» со счётом 95:78 (28:14, 22:22, 24:17, 21:25).
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
12 ноября 2025, среда. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
95 : 78
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпиакос: Уолкап, Эванс, Уорд, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Холл, Маккиссик, Фурнье
Жальгирис: Франсиско, Mikalauskas, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
01:09
-
00:33
-
00:31
-
00:21
-
00:11
- 12 ноября 2025
-
23:50
-
23:41
-
22:23
-
22:15
-
22:08
-
21:45
-
21:22
-
20:28
-
20:09
-
19:30
-
18:52
-
17:31
-
17:05
-
16:45
-
16:33
-
16:20
-
15:59
-
15:50
-
15:43
-
15:10
-
14:53
-
14:35
-
14:06
-
13:45
-
13:07
-
12:34
-
12:11
-
11:30
-
11:07
-
10:58