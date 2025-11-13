Скидки
Бавария — Барселона, результат матча 12 ноября 2025, счет 74:75, Евролига – 2025/2026

«Барселона» выиграла у «Баварии» в матче Евролиги
12 ноября в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялась встреча между немецкой «Баварией» и испанской «Барселоной». Матч завершился в пользу «Барселоны» со счётом 75:74 (20:15, 23:17, 18:25, 14:17).

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
12 ноября 2025, среда. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
74 : 75
Барселона
Барселона, Испания
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Джессап, Лучич, Обст, Йович, Майк, Динвидди, Габриэль, Маккормак
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Клайберн, Шенгелия, Парра
Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
