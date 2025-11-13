«Барселона» выиграла у «Баварии» в матче Евролиги

12 ноября в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялась встреча между немецкой «Баварией» и испанской «Барселоной». Матч завершился в пользу «Барселоны» со счётом 75:74 (20:15, 23:17, 18:25, 14:17).