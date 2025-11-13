«Олимпия» побеждает АСВЕЛ в матче Евролиги. Это четвёртый проигрыш кряду для французов
Поделиться
12 ноября в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялась встреча между итальянской «Олимпией» и французским АСВЕЛ. Матч завершился в пользу «Олимпии» со счётом 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21).
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
12 ноября 2025, среда. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
80 : 72
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Риччи, Флаккадори, Небо, Tote, Данстон, Сестина
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Харрисон, Масса, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
01:09
-
00:33
-
00:31
-
00:21
-
00:11
- 12 ноября 2025
-
23:50
-
23:41
-
22:23
-
22:15
-
22:08
-
21:45
-
21:22
-
20:28
-
20:09
-
19:30
-
18:52
-
17:31
-
17:05
-
16:45
-
16:33
-
16:20
-
15:59
-
15:50
-
15:43
-
15:10
-
14:53
-
14:35
-
14:06
-
13:45
-
13:07
-
12:34
-
12:11
-
11:30
-
11:07
-
10:58