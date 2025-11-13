Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпия — АСВЕЛ, результат матча 12 ноября 2025, счет 80:72, Евролига – 2025/2026

«Олимпия» побеждает АСВЕЛ в матче Евролиги. Это четвёртый проигрыш кряду для французов
Комментарии

12 ноября в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялась встреча между итальянской «Олимпией» и французским АСВЕЛ. Матч завершился в пользу «Олимпии» со счётом 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21).

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
12 ноября 2025, среда. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
80 : 72
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Риччи, Флаккадори, Небо, Tote, Данстон, Сестина
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Харрисон, Масса, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре
Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android