«Олимпия» побеждает АСВЕЛ в матче Евролиги. Это четвёртый проигрыш кряду для французов

12 ноября в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялась встреча между итальянской «Олимпией» и французским АСВЕЛ. Матч завершился в пользу «Олимпии» со счётом 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21).