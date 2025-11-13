Евролига: результаты дня 12 ноября
В среду, 12 ноября, в Евролиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Евролига. Результаты матчей на 12 ноября:
- «Олимпиакос» — «Жальгирис» — 95:78.
- «Олимпия» — АСВЕЛ — 80:72.
- «Бавария» — «Барселона» — 74:75.
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Хапоэль Т-А», на счету которого восемь побед и два поражения. На второй строчке «Олимпиакос» с семью победами и тремя поражениями. Топ-3 замыкает «Црвена Звезда» с семью победами и тремя поражениями.
