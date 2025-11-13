Скидки
Евролига – 2025/2026: результаты на 12 ноября 2025, календарь, таблица

Евролига: результаты дня 12 ноября
Комментарии

В среду, 12 ноября, в Евролиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Евролига. Результаты матчей на 12 ноября:

  • «Олимпиакос» — «Жальгирис» — 95:78.
  • «Олимпия» — АСВЕЛ — 80:72.
  • «Бавария» — «Барселона» — 74:75.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Хапоэль Т-А», на счету которого восемь побед и два поражения. На второй строчке «Олимпиакос» с семью победами и тремя поражениями. Топ-3 замыкает «Црвена Звезда» с семью победами и тремя поражениями.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
