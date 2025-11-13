Эксперт из США: Егор Дёмин дал болельщикам «Бруклина» повод для радости

Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс поделился мнением об игре российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119).

Спортсмен провёл на паркете в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 16 очков (5 из 11 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора.

«В тот вечер, когда «Бруклин» реализовал лишь 39,5% бросков с игры, 34,1% из-за дуги и позволил сопернику набрать 68 очков в трёхсекундной зоне, прогресс Егора Дёмина всё же дал болельщикам повод для радости. Это уже второй матч подряд, в котором новичок «Нетс» впечатляет», — написал Холмс на своей странице в социальных сетях.

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»: