«Он снова впечатляет». Американские эксперты — об игре Егора Дёмина в матче с «Торонто»

Американские эксперт Крис Ширн и Фрэнк Изола во время выступления в передаче на YES Network высказались об игре российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119). Егор вышел в стартовом составе, набрав суммарно 16 очков (5 из 11 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора.

Ширн. И снова — впечатляющее выступление Егора Дёмина. Это уже его третий подряд выход в старте. Да и трёхочковый бросок у него действительно идёт.

Изола. Да, полностью согласен. Он выглядит уверенно. Молодым игрокам ещё предстоит разобраться, как действовать в защите. Сегодня, например, Ноа Клауни провёл несколько отличных эпизодов подряд с блок-шотами, которые дали «Бруклину» возможность убежать в быстрый отрыв. Но для Егора и Дрейка Пауэлла перейти от студенческого баскетбола к матчам против таких талантливых соперников, как Скотти Барнс, Брэндон Ингрэм, Иммануэль Куикли, Ар Джей Барретт и Якоб Пёлтль пока непросто.

