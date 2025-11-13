Скидки
«Он снова впечатляет». Американские эксперты — об игре Егора Дёмина в матче с «Торонто»

Американские эксперт Крис Ширн и Фрэнк Изола во время выступления в передаче на YES Network высказались об игре российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119). Егор вышел в стартовом составе, набрав суммарно 16 очков (5 из 11 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл

Ширн. И снова — впечатляющее выступление Егора Дёмина. Это уже его третий подряд выход в старте. Да и трёхочковый бросок у него действительно идёт.

Изола. Да, полностью согласен. Он выглядит уверенно. Молодым игрокам ещё предстоит разобраться, как действовать в защите. Сегодня, например, Ноа Клауни провёл несколько отличных эпизодов подряд с блок-шотами, которые дали «Бруклину» возможность убежать в быстрый отрыв. Но для Егора и Дрейка Пауэлла перейти от студенческого баскетбола к матчам против таких талантливых соперников, как Скотти Барнс, Брэндон Ингрэм, Иммануэль Куикли, Ар Джей Барретт и Якоб Пёлтль пока непросто.

Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером:

