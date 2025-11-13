Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт из США разобрал игру Дёмина после поражения «Бруклина» в матче с «Торонто»

Эксперт из США разобрал игру Дёмина после поражения «Бруклина» в матче с «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии

Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс отметил заметный прогресс российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина после матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119).

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл

«Новичок Егор Дёмин, третий матч подряд выходивший в стартовом составе, задал тон игре в начале второй четверти. После первых двух точных бросков он добавил ещё два трёхочковых и перехват, став лучшим в команде по очкам за этот отрезок — шесть. Он реализовал все первые четыре броска с игры, включая три из трёх из-за дуги, и к большому перерыву набрал 11 очков за 14 минут.

Егор завершил встречу с рекордными для себя 16 очками, четырьмя подборами и пятью передачами за 28 минут при одной потере. Дёмин действовал увереннее, чаще шёл в проход и даже попытался выполнить данк с двух рук с лицевой линии в начале третьей четверти. Завершения не всегда удавались, но сама агрессия — признак растущего комфорта и уверенности, когда он привыкает правильно располагаться и действовать под физическим давлением», — отметил обозреватель.

Сейчас читают:
Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда
Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android