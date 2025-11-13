Эксперт из США разобрал игру Дёмина после поражения «Бруклина» в матче с «Торонто»

Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс отметил заметный прогресс российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина после матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119).

«Новичок Егор Дёмин, третий матч подряд выходивший в стартовом составе, задал тон игре в начале второй четверти. После первых двух точных бросков он добавил ещё два трёхочковых и перехват, став лучшим в команде по очкам за этот отрезок — шесть. Он реализовал все первые четыре броска с игры, включая три из трёх из-за дуги, и к большому перерыву набрал 11 очков за 14 минут.

Егор завершил встречу с рекордными для себя 16 очками, четырьмя подборами и пятью передачами за 28 минут при одной потере. Дёмин действовал увереннее, чаще шёл в проход и даже попытался выполнить данк с двух рук с лицевой линии в начале третьей четверти. Завершения не всегда удавались, но сама агрессия — признак растущего комфорта и уверенности, когда он привыкает правильно располагаться и действовать под физическим давлением», — отметил обозреватель.

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину: