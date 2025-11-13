46 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Сан-Антонио», у Вембаньямы трипл-дабл

В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 125:120.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 46 очков, пять подборов и пять ассистов. В составе «Сан-Антонио» трипл-даблом отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, который стал лучшим в своей команде — 31 очко, 15 подборов и 10 результативных передач.

«Спёрс» прервали трёхматчевую победную серию, «Уорриорз» выиграли второй матч из последних трёх.