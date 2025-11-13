Скидки
Сан-Антонио Спёрс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 13 ноября 2025, счет 120:123, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

46 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Сан-Антонио», у Вембаньямы трипл-дабл
Комментарии

В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 125:120.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Касл - 22, Барнс - 18, Васселл - 15, Харпер - 11, Джонсон - 10, Шампани - 9, Маклафлин - 5, Брайант - 3, Бийомбо - 2, Гарсия - 2, Миникс, Ингрэм
Торонто Рэпторс: Барретт - 25, Мюррей-Бойлс - 19, Куикли - 15, Ингрэм - 14, Барнс - 8, Шид - 6, Мамукелашвили - 5, Агбаджи - 4, Уолтер - 3, Могбо - 2, Пёлтль - 2, Дик, Темпл, Баттл

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 46 очков, пять подборов и пять ассистов. В составе «Сан-Антонио» трипл-даблом отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, который стал лучшим в своей команде — 31 очко, 15 подборов и 10 результативных передач.

«Спёрс» прервали трёхматчевую победную серию, «Уорриорз» выиграли второй матч из последних трёх.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
