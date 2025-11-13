«Лейкерс» с Дончичем разгромно проиграли «Оклахоме». У Гилджес-Александера — 30 очков

В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки уверенно выиграли встречу со счётом 121:92.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий защитник хозяев канадец Шей Гилджес-Александер, на счету которого 30 очков, пять подборов и девять результативных передач. У гостей больше всех очков — 19 — набрал лидер команды словенский разыгрывающий Лука Дончич, также защитник Далтон Кнехт отметился 16 очками.

Отметим, что «Тандер» победили в 12 матчах из 13 на старте сезона и с отрывом лидируют в турнирной таблице регулярки НБА. Калифорнийцы проиграли во втором матче из последних трёх.

Рекорды НБА: