Оклахома-Сити Тандер — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 13 ноября 2025, счёт 121:92, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Лейкерс» с Дончичем разгромно проиграли «Оклахоме». У Гилджес-Александера — 30 очков
В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки уверенно выиграли встречу со счётом 121:92.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
121 : 92
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Джо - 21, Митчелл - 14, Холмгрен - 11, Хартенштайн - 11, Карузо - 10, Дженг - 10, Уильямс - 6, Уоллес - 6, Барнхайзер - 2, Янгблад, Карлсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 19, Кнехт - 16, Ривз - 13, Хатимура - 13, Смарт - 9, Вандербилт - 6, Эйтон - 6, Ларэвиа - 5, Клебер - 3, Хэйс - 2, Джеймс

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий защитник хозяев канадец Шей Гилджес-Александер, на счету которого 30 очков, пять подборов и девять результативных передач. У гостей больше всех очков — 19 — набрал лидер команды словенский разыгрывающий Лука Дончич, также защитник Далтон Кнехт отметился 16 очками.

Отметим, что «Тандер» победили в 12 матчах из 13 на старте сезона и с отрывом лидируют в турнирной таблице регулярки НБА. Калифорнийцы проиграли во втором матче из последних трёх.

Рекорды НБА:

