Никола Йокич за первую четверть матча с «Клипперс» набрал 25 очков

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 41:39 в пользу домашней команды.

Стоит отметить, что центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич в первой четверти набрал 25 очков и совершил пять подборов. Кроме того, в этом отрезке серб реализовал восемь из 11 бросков с игры, включая две из трёх трёхочковых попыток.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.