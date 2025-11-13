Никола Йокич за первую четверть матча с «Клипперс» набрал 25 очков
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 41:39 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
2-я четверть
52 : 43
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден, Пол, Сандерс, Джонс, Данн, Богданович, Лопес, Кристи, Коллинс, Миллер, Браун, Батюм, Зубац
Денвер Наггетс: Браун, Строутер, Тайсон, Уотсон, Хардуэй-младший, Браун, Йокич, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Джонсон, Пикетт, Маррей, Гордон
Стоит отметить, что центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич в первой четверти набрал 25 очков и совершил пять подборов. Кроме того, в этом отрезке серб реализовал восемь из 11 бросков с игры, включая две из трёх трёхочковых попыток.
Напомним, нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.
