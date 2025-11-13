Скидки
Никола Йокич установил один из рекордов результативности среди центровых в истории НБА

Никола Йокич установил один из рекордов результативности среди центровых в истории НБА
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло 54:48 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
4-я четверть
108 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден, Пол, Сандерс, Джонс, Данн, Богданович, Лопес, Кристи, Коллинс, Миллер, Браун, Батюм, Зубац
Денвер Наггетс: Браун, Строутер, Тайсон, Уотсон, Хардуэй-младший, Браун, Йокич, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Джонсон, Пикетт, Маррей, Гордон

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич набрал 25 очков в первой четверти, установив новый рекорд НБА среди центровых по количеству очков, набранных за стартовую четверть.

Отметим, что предыдущее достижение принадлежало Энтони Дэвису, который в 2017 году оформил 24 очка за первую четверть. Столько же в разные годы удавалось набирать самому Йокичу (в 2021 году) и Джоэлу Эмбииду из «Филадельфии» (в 2024 году).

