Никола Йокич установил один из рекордов результативности среди центровых в истории НБА
Поделиться
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло 54:48 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
4-я четверть
108 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден, Пол, Сандерс, Джонс, Данн, Богданович, Лопес, Кристи, Коллинс, Миллер, Браун, Батюм, Зубац
Денвер Наггетс: Браун, Строутер, Тайсон, Уотсон, Хардуэй-младший, Браун, Йокич, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Джонсон, Пикетт, Маррей, Гордон
Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич набрал 25 очков в первой четверти, установив новый рекорд НБА среди центровых по количеству очков, набранных за стартовую четверть.
Отметим, что предыдущее достижение принадлежало Энтони Дэвису, который в 2017 году оформил 24 очка за первую четверть. Столько же в разные годы удавалось набирать самому Йокичу (в 2021 году) и Джоэлу Эмбииду из «Филадельфии» (в 2024 году).
Сейчас читают:
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
08:30
-
08:04
-
07:28
-
07:17
-
06:41
-
05:40
-
04:30
-
03:30
-
01:09
-
00:33
-
00:31
-
00:21
-
00:11
- 12 ноября 2025
-
23:50
-
23:41
-
22:23
-
22:15
-
22:08
-
21:45
-
21:22
-
20:28
-
20:09
-
19:30
-
18:52
-
17:31
-
17:05
-
16:45
-
16:33
-
16:20
-
15:59
-
15:50
-
15:43
-
15:10
-
14:53
-
14:35