Никола Йокич установил один из рекордов результативности среди центровых в истории НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло 54:48 в пользу домашней команды.

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич набрал 25 очков в первой четверти, установив новый рекорд НБА среди центровых по количеству очков, набранных за стартовую четверть.

Отметим, что предыдущее достижение принадлежало Энтони Дэвису, который в 2017 году оформил 24 очка за первую четверть. Столько же в разные годы удавалось набирать самому Йокичу (в 2021 году) и Джоэлу Эмбииду из «Филадельфии» (в 2024 году).