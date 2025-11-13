55 очков Николы Йокича с дабл-даблом принесли «Денверу» выездную победу над «Клипперс»
В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 130:116.
НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Миллер - 22, Зубац - 18, Богданович - 11, Лопес - 10, Сандерс - 9, Джонс - 8, Батюм - 6, Данн - 3, Кристи - 2, Коллинс - 2, Браун - 2, Пол
Денвер Наггетс: Йокич - 55, Гордон - 18, Маррей - 15, Хардуэй-младший - 12, Валанчюнас - 8, Браун - 6, Строутер - 4, Джонс - 3, Пикетт - 3, Уотсон - 2, Браун - 2, Джонсон - 2, Тайсон, Ннаджи
Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл — 55 очков и 12 подборов, а также шесть результативных передач. У «Клипперс» лучшим стал разыгрывающий защитник Джеймс Харден — 23 очка, восемь подборов и пять передач.
Для «Наггетс» эта победа стала шестой подряд, калифорнийцы проиграли также шестой матч кряду.
