55 очков Николы Йокича с дабл-даблом принесли «Денверу» выездную победу над «Клипперс»

В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 130:116.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл — 55 очков и 12 подборов, а также шесть результативных передач. У «Клипперс» лучшим стал разыгрывающий защитник Джеймс Харден — 23 очка, восемь подборов и пять передач.

Для «Наггетс» эта победа стала шестой подряд, калифорнийцы проиграли также шестой матч кряду.