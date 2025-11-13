НБА: результаты игр 13 ноября

В ночь на 13 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НБА. Результаты на 13 ноября:

«Нью-Йорк Никс» — «Орландо Мэджик» — 107:124;

«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 111:100;

«Детройт Пистонс» — «Чикаго Буллз» — 124:113;

«Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:95;

«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 116:130;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:125;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 117:125;

«Хьюстон Рокетс» — «Вашингтон Уизардс» — 135:112;

«Даллас Маверикс» — «Финикс Санз» — 114:123;

«Оклахома Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 121:92;

«Сакраменто Кингз» — «Атланта Хоукс» — 100:133;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 116:130.