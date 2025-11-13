Скидки
Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 13 ноября, календарь, таблица

НБА: результаты игр 13 ноября
Аудио-версия:
В ночь на 13 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НБА. Результаты на 13 ноября:

«Нью-Йорк Никс» — «Орландо Мэджик» — 107:124;
«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 111:100;
«Детройт Пистонс» — «Чикаго Буллз» — 124:113;
«Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:95;
«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 116:130;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:125;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 117:125;
«Хьюстон Рокетс» — «Вашингтон Уизардс» — 135:112;
«Даллас Маверикс» — «Финикс Санз» — 114:123;
«Оклахома Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 121:92;
«Сакраменто Кингз» — «Атланта Хоукс» — 100:133;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 116:130.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
