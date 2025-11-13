Секулич прокомментировал победу над МБА-МАИ после двух поражений кряду в Единой лиге

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о победе над МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ (83:69).

«Я очень доволен результатом и игрой команды на протяжении большей части матча. Обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, действительно сложные. И для меня, и для всей команды. Поэтому этот матч был очень важен, ведь теперь у нас есть почти семидневная пауза, во время которой мы можем сосредоточиться на себе, на нашей команде, которая сейчас практически как новая — с возвращающимися после травм игроками, с приходом Луки [Шаманича], с множеством изменений.

Особенно после матча с «Пармой», где мы больше всего пострадали в плане состояния здоровья. У нас не было больше двух-трёх полноценных тренировок вместе — мы только летали на выезды и играли. Теперь у нас есть время перезагрузиться, успокоиться, найти командную идентичность, чтобы игроки поняли свои роли, почувствовали связь друг с другом и начали играть как единое целое.

Также я рад победе потому, что мы играли против очень сильной команды, которая уже показала свой уровень в предыдущих матчах. Учитывая все обстоятельства, которые я описал, я доволен своей командой», — приводит слова Секулича пресс-служба команды.