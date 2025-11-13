Скидки
Баскетбол Новости

Секулич прокомментировал победу над МБА-МАИ после двух поражений кряду в Единой лиге

Секулич прокомментировал победу над МБА-МАИ после двух поражений кряду в Единой лиге
Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о победе над МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ (83:69).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
83 : 69
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Шаманич - 19, Димитриевич - 18, Воронцевич - 11, Мартюк - 10, Рэндольф - 10, Фрейзер - 9, Карасёв - 3, Щербенев - 2, Емченко - 1, Узинский, Земский, Кривых
МБА-МАИ: Зубков - 18, Трушкин - 14, Певнев - 12, Савков - 5, Воронов - 5, Личутин - 5, Барашков - 4, Платунов - 4, Комолов - 2, Падиус, Балашов, Адайкин

«Я очень доволен результатом и игрой команды на протяжении большей части матча. Обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, действительно сложные. И для меня, и для всей команды. Поэтому этот матч был очень важен, ведь теперь у нас есть почти семидневная пауза, во время которой мы можем сосредоточиться на себе, на нашей команде, которая сейчас практически как новая — с возвращающимися после травм игроками, с приходом Луки [Шаманича], с множеством изменений.

Особенно после матча с «Пармой», где мы больше всего пострадали в плане состояния здоровья. У нас не было больше двух-трёх полноценных тренировок вместе — мы только летали на выезды и играли. Теперь у нас есть время перезагрузиться, успокоиться, найти командную идентичность, чтобы игроки поняли свои роли, почувствовали связь друг с другом и начали играть как единое целое.

Также я рад победе потому, что мы играли против очень сильной команды, которая уже показала свой уровень в предыдущих матчах. Учитывая все обстоятельства, которые я описал, я доволен своей командой», — приводит слова Секулича пресс-служба команды.

