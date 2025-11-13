Скидки
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 13 ноября

Евролига: расписание матчей на 13 ноября
Комментарии

В четверг, 13 ноября, в баскетбольном турнире Евролига состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей 11-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 13 ноября:

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Монако»;
22:00 мск — «Фенербахче» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Панатинаикос»;
22:45 мск — «Париж» — «Валенсия»;
23:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Баскония».

Турнирную таблицу возглавляет победитель Еврокубка сезона-2024/2025 «Хапоэль» из Тель-Авива, главным тренером которого является экс-наставник ЦСКА Димитрис Итудис.

Календарь Евролига сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
