Евролига: расписание матчей на 13 ноября

В четверг, 13 ноября, в баскетбольном турнире Евролига состоится очередной игровой день сезона-2025/2026. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей 11-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 13 ноября:

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Монако»;

22:00 мск — «Фенербахче» — «Хапоэль» Тель-Авив;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Панатинаикос»;

22:45 мск — «Париж» — «Валенсия»;

23:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Баскония».

Турнирную таблицу возглавляет победитель Еврокубка сезона-2024/2025 «Хапоэль» из Тель-Авива, главным тренером которого является экс-наставник ЦСКА Димитрис Итудис.