«Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме». Президент РФБ Кириленко — о деле Касаткина

Легендарный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о ситуации с задержанным во Франции игроком Даниилом Касаткиным.

«У меня нет никаких новостей по ситуации с Касаткиным. Конечно, печально, что всё это происходит. У меня нет каких-то деталей, но оказаться в тюрьме в принципе никому не пожелаешь», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком на мероприятии «Корпорации Добра».

29 октября суд в Париже принял решение экстрадировать Касаткина в США по требованию американских властей по подозрению в участии в хакерской группировке. Сам россиянин обвинения отрицает.