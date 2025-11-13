Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме». Президент РФБ Кириленко — о деле Касаткина

«Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме». Президент РФБ Кириленко — о деле Касаткина
Комментарии

Легендарный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о ситуации с задержанным во Франции игроком Даниилом Касаткиным.

«У меня нет никаких новостей по ситуации с Касаткиным. Конечно, печально, что всё это происходит. У меня нет каких-то деталей, но оказаться в тюрьме в принципе никому не пожелаешь», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком на мероприятии «Корпорации Добра».

29 октября суд в Париже принял решение экстрадировать Касаткина в США по требованию американских властей по подозрению в участии в хакерской группировке. Сам россиянин обвинения отрицает.

Сейчас читают:
Баскетболиста Даниила Касаткина экстрадировали в США: что известно на данный момент. LIVE
Live
Баскетболиста Даниила Касаткина экстрадировали в США: что известно на данный момент. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android