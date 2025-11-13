«Брайант» с россиянином Рудовским впервые победил в NCAA сезона-2025/2026

В ночь на 13 ноября в Национальной студенческой ассоциации спорта (NCAA) состоялся очередной игровой день, в рамках которого принял участие 21-летний российский баскетболист Тимофей Рудовский, выступающий за американский коллектив «Брайант Бульдогз» на позиции лёгкого форварда.

«Бульдоги» встречались с «Дартмут Биг Грин», представляющим Дартмутский колледж в Ганновере, штат Нью-Гэмпшир. «Брайант» одержал победу со счётом 82:75, а Рудовский, проведший на площадке 35 минут, стал самым ценным игроком стартовой пятёрки, набравшим 13 очков, сделавшим шесть подборов, четыре передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+3».

Эта победа для коллектива Тимофея стала первой за три матча в сезоне-2025/2026.