Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Брайант» с россиянином Рудовским впервые победил в NCAA сезона-2025/2026

«Брайант» с россиянином Рудовским впервые победил в NCAA сезона-2025/2026
Комментарии

В ночь на 13 ноября в Национальной студенческой ассоциации спорта (NCAA) состоялся очередной игровой день, в рамках которого принял участие 21-летний российский баскетболист Тимофей Рудовский, выступающий за американский коллектив «Брайант Бульдогз» на позиции лёгкого форварда.

«Бульдоги» встречались с «Дартмут Биг Грин», представляющим Дартмутский колледж в Ганновере, штат Нью-Гэмпшир. «Брайант» одержал победу со счётом 82:75, а Рудовский, проведший на площадке 35 минут, стал самым ценным игроком стартовой пятёрки, набравшим 13 очков, сделавшим шесть подборов, четыре передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+3».

Эта победа для коллектива Тимофея стала первой за три матча в сезоне-2025/2026.

Материалы по теме
236-сантиметровый центровой стал самым высоким игроком в истории NCAA
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android