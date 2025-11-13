Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Не совсем мужское поведение». Юдин — о будущем Кирилла Елатонцева в «Локомотиве-Кубань»

«Не совсем мужское поведение». Юдин — о будущем Кирилла Елатонцева в «Локомотиве-Кубань»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался о будущем 23-летнего центрового Кирилла Елатонцева после победы над «Бетсити Пармой» (90:77).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 77
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Попов - 21, Робертсон - 14, Ищенко - 14, Квитковских - 12, Темиров - 9, Хантер - 9, Миллер - 6, Самойленко - 3, Коско - 2, Рябков, Коновалов
Бетсити Парма: Хопкинс - 15, Фирсов - 14, Адамс - 13, Свинин - 13, Картер - 8, Захаров - 6, Сандерс - 3, Шашков - 3, Адамс - 2, Ильницкий, Якушин, Егоров

«Каковы шансы увидеть Елатонцева в составе «Локо»? Тяжело сказать. По моей информации, он отказался играть за нас. Хотя я с ним разговаривал дважды, говорил ему, что у него есть выбор, он говорил мне, что хочет играть за нас. Но, видимо, в голове держал что-то другое.

На мой взгляд, это не совсем корректное, мужское поведение. Поэтому, думаю, в ближайших матчах мы в составе «Локомотива» вряд ли его увидим», — сказал Юдин на пресс-конференции.

