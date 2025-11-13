«Не совсем мужское поведение». Юдин — о будущем Кирилла Елатонцева в «Локомотиве-Кубань»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался о будущем 23-летнего центрового Кирилла Елатонцева после победы над «Бетсити Пармой» (90:77).

«Каковы шансы увидеть Елатонцева в составе «Локо»? Тяжело сказать. По моей информации, он отказался играть за нас. Хотя я с ним разговаривал дважды, говорил ему, что у него есть выбор, он говорил мне, что хочет играть за нас. Но, видимо, в голове держал что-то другое.

На мой взгляд, это не совсем корректное, мужское поведение. Поэтому, думаю, в ближайших матчах мы в составе «Локомотива» вряд ли его увидим», — сказал Юдин на пресс-конференции.