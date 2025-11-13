Скидки
Главная Баскетбол Новости

Йокич в матче с «Клипперс» набрал очков больше, чем стартовая пятёрка «Лос-Анджелеса»

Комментарии

30-летний сербский центровой Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (130:116) в ночь на 13 ноября отметился интересным достижением.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Миллер - 22, Зубац - 18, Богданович - 11, Лопес - 10, Сандерс - 9, Джонс - 8, Батюм - 6, Данн - 3, Кристи - 2, Коллинс - 2, Браун - 2, Пол
Денвер Наггетс: Йокич - 55, Гордон - 18, Маррей - 15, Хардуэй-младший - 12, Валанчюнас - 8, Браун - 6, Строутер - 4, Джонс - 3, Пикетт - 3, Уотсон - 2, Браун - 2, Джонсон - 2, Тайсон, Ннаджи

По итогам встречи на счету Николы было 55 очков, в то время как стартовая пятёрка «парусников» суммарно набрала 54 очка. У лидера «Лос-Анджелеса» Джеймса Хардена — 23, у центрового Ивицы Зубаца — 18, у форварда Джона Коллинза — два, а у защитников Деррика Джонса и Криса Данна — восемь и три соответственно.

В этой игре Йокич также сделал 12 подборов, отдал шесть передач, совершил один перехват и один блок-шот при двух потерях.

