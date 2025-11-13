Йокич в матче с «Клипперс» набрал очков больше, чем стартовая пятёрка «Лос-Анджелеса»

30-летний сербский центровой Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (130:116) в ночь на 13 ноября отметился интересным достижением.

По итогам встречи на счету Николы было 55 очков, в то время как стартовая пятёрка «парусников» суммарно набрала 54 очка. У лидера «Лос-Анджелеса» Джеймса Хардена — 23, у центрового Ивицы Зубаца — 18, у форварда Джона Коллинза — два, а у защитников Деррика Джонса и Криса Данна — восемь и три соответственно.

В этой игре Йокич также сделал 12 подборов, отдал шесть передач, совершил один перехват и один блок-шот при двух потерях.