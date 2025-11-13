Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Установлена личность напавшего на игрока ЦСКА Ершова — источник

Установлена личность напавшего на игрока ЦСКА Ершова — источник
Комментарии

Правоохранительные органы установили личность человека, который избил 18-летнего россиянина Владимира Ершова, играющего на позиции форварда и защитника за «ЦСКА-Юниор», сообщили в «РИА Новости Спорт».

«Полиция сообщила, что это молодой человек 1999 года рождения, его разыскивают. По предварительной информации, в одном из ночных клубов Раменского на улице Воровского между ним и потерпевшим произошел конфликт, который перерос в драку», — говорится в статье.

204-сантиметровый баскетболист попал в Центральную районную больницу города Раменское 4 ноября в тяжёлом состоянии после того, как получил черепно-мозговую травму.

Сейчас читают:
Фото
Игроки и фанаты «ЦСКА-Юниор» поддержали попавшего в больницу форварда Ершова
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android