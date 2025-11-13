Установлена личность напавшего на игрока ЦСКА Ершова — источник

Правоохранительные органы установили личность человека, который избил 18-летнего россиянина Владимира Ершова, играющего на позиции форварда и защитника за «ЦСКА-Юниор», сообщили в «РИА Новости Спорт».

«Полиция сообщила, что это молодой человек 1999 года рождения, его разыскивают. По предварительной информации, в одном из ночных клубов Раменского на улице Воровского между ним и потерпевшим произошел конфликт, который перерос в драку», — говорится в статье.

204-сантиметровый баскетболист попал в Центральную районную больницу города Раменское 4 ноября в тяжёлом состоянии после того, как получил черепно-мозговую травму.