Лучший новичок года НБА в 2025/2026- рейтинг на 13 ноября

В НБА обновили рейтинг новичков. Эджкомб потерял лидерство. Дёмин по-прежнему не в топ-10
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026. Предыдущим лидером рейтинга являлся новичок «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб, но теперь гонку возглавил Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс».

Рейтинг лучших новичков НБА на 13 ноября:

1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
2. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
3. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
4. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
5. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).
6. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
7. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).
8. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
9. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).
10. Уилл Ричард («Голден Стэйт Уорриорз»).

