Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Бывший тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль возглавил «Барселону» — Mundo Deportivo

53-летний испанский баскетбольный специалист Хавьер Паскуаль согласился возглавить «Барселону», о чём сообщили в издании Mundo Deportivo.

По данным журналистов, Паскуаль подпишет контракт на три года и примет руководство командой в следующий понедельник после того, как в ближайшие дни будет завершена работа над всеми необходимыми документами и формальностями. По этой причине Оскар Орельяна будет руководить «Барсой» как в эту пятницу в матче с «Виртусом» в Евролиге, так и в воскресенье с «Басконией» в национальном чемпионате.

С 2020 по 2025 год Хавьер руководил санкт-петербургским «Зенитом». После 10 матчей в Евролиге сезона-2025/2026 каталонцы одержали шесть побед при четырёх поражениях в 10 матчах. Они занимают шестое место в таблице.

