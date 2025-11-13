Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хавьер Паскуаль — главный тренер «Барселоны»

Хавьер Паскуаль — главный тренер «Барселоны»
Комментарии

53-летний испанский баскетбольный специалист Хавьер Паскуаль стал главным тренером испанской «Барселоны», о чём сообщила пресс-служба команды.

«Добро пожаловать домой», — гласит подпись на официальном сайте «Барселоны».

Контракт Паскуаля рассчитан до 2028 года. С 2004 по 2005 год Хавьер возглавлял «Барселону Б», а затем, с 2005 по 2008 год, был ассистентом тренера в основном составе. С 2008 по 2016 год работал главным тренером команды.

С 2020 по 2025 год Хавьер руководил санкт-петербургским «Зенитом». После 10 матчей в Евролиге сезона-2025/2026 каталонцы одержали шесть побед при четырёх поражениях в 10 матчах. Они занимают шестое место в таблице.

Материалы по теме
Паскуаль — о работе в «Барселоне»: усвоил, что каждая ошибка имеет значение
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android