Хавьер Паскуаль — главный тренер «Барселоны»

53-летний испанский баскетбольный специалист Хавьер Паскуаль стал главным тренером испанской «Барселоны», о чём сообщила пресс-служба команды.

«Добро пожаловать домой», — гласит подпись на официальном сайте «Барселоны».

Контракт Паскуаля рассчитан до 2028 года. С 2004 по 2005 год Хавьер возглавлял «Барселону Б», а затем, с 2005 по 2008 год, был ассистентом тренера в основном составе. С 2008 по 2016 год работал главным тренером команды.

С 2020 по 2025 год Хавьер руководил санкт-петербургским «Зенитом». После 10 матчей в Евролиге сезона-2025/2026 каталонцы одержали шесть побед при четырёх поражениях в 10 матчах. Они занимают шестое место в таблице.