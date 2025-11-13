Андрей Кириленко: я фанат Шведа, он лучший баскетболист России за последние 15 лет

Легендарный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал подписание Алексеем Шведом контракта с УНИКСом.

«Алексей Швед — молодец. Подписал контракт с УНИКСом, и первая игра — сразу дабл-дабл. Я фанат Шведа, он великолепный игрок. За последние 10-15 лет — лучший в России. Играть он умеет! А дальше всё зависит от того, в какой форме он находится. Всё-таки возраст даёт о себе знать, становится тяжелее играть на высоком уровне. Но у Шведа получается, и пока этот год не исключение», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком на мероприятии «Корпорации Добра».