«Держались хорошо». Тренер МБА-МАИ Карасёв — о поражении в матче с «Зенитом»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о поражении в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (69:83).

«В целом можно сказать, что матч вышел для нас неплохим. В защите действовали весьма качественно, была определённая неразбериха в концовке, когда проигрывали уже прилично, в остальном держались хорошо. Петербуржцы в нужный момент забили очень тяжёлые мячи, а мы свои свободные броски смазали, побежали отыгрываться и допустили ещё больше ошибок. Пока сохраняли структуру, даже при очень низком проценте реализации, всё было для нас не так плохо. К сожалению, сегодня задняя линия практически ничего не набрала и в концовке мы не смогли найти возможности реализовать свои атаки», — сказал Карасёв на пресс-конференции.