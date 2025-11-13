«Держались хорошо». Тренер МБА-МАИ Карасёв — о поражении в матче с «Зенитом»
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о поражении в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (69:83).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
83 : 69
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Шаманич - 19, Димитриевич - 18, Воронцевич - 11, Мартюк - 10, Рэндольф - 10, Фрейзер - 9, Карасёв - 3, Щербенев - 2, Емченко - 1, Узинский, Земский, Кривых
МБА-МАИ: Зубков - 18, Трушкин - 14, Певнев - 12, Савков - 5, Воронов - 5, Личутин - 5, Барашков - 4, Платунов - 4, Комолов - 2, Падиус, Балашов, Адайкин
«В целом можно сказать, что матч вышел для нас неплохим. В защите действовали весьма качественно, была определённая неразбериха в концовке, когда проигрывали уже прилично, в остальном держались хорошо. Петербуржцы в нужный момент забили очень тяжёлые мячи, а мы свои свободные броски смазали, побежали отыгрываться и допустили ещё больше ошибок. Пока сохраняли структуру, даже при очень низком проценте реализации, всё было для нас не так плохо. К сожалению, сегодня задняя линия практически ничего не набрала и в концовке мы не смогли найти возможности реализовать свои атаки», — сказал Карасёв на пресс-конференции.
