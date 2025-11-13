Новичок «Зенита», ставший самым результативным в матче с МБА, высказался о своём дебюте

25-летний хорватский профессиональный баскетболист Лука Шаманич, играющий на позиции центрового за Зенит», высказался о своём дебюте в Единой лиге ВТБ в победном матче с МБА-МАИ (83:69).

Лука набрал 19 очков, став самым результативным игроком на площадке.

«Было хорошо. Мы победили. Сделали всё, о чём мы говорили. Парни проиграли несколько матчей, поэтому сегодня самым важным было победить. Я рад приехать сюда, многое слышал о Единой лиге ВТБ. Это мой первый визит в Россию. Я в восторге и очень взволнован. Это потрясающе.

У меня не было цели набрать больше всех. Но я знал, что буду агрессивным. Если есть возможность, я всегда буду атаковать. Если я могу организовать бросок для кого-то, я тоже это сделаю», — приводит слова Шаманича пресс-служба команды.